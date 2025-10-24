Как работает Сбербанк в Иркутской области с 1 по 4 ноября 2025 года

Сбер сообщает о режиме работы своих отделений в период с 1 по 4 ноября 2025 года.

1 ноября (суббота) — рабочий день.

2 ноября (воскресенье) открыты офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.

3 ноября (понедельник) офисы работают по обычному графику субботы.

4 ноября (вторник) — нерабочий праздничный день, при этом открыты офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.

У каждого офиса режим работы индивидуальный. Его можно узнать в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка в разделе «Офисы и банкоматы» или в отделениях.

Пролонгацию вкладов, срок которых истекает 2 ноября, перенесут на 3 ноября. Пролонгацию вкладов, срок которых истекает 4 ноября, перенесут на 5-е число. Если срок действия депозита заканчивается 1 или 3 ноября, его пролонгируют в штатном режиме.

Платежи по кредитам физических лиц 1–4 ноября будут списываться в штатном режиме. Если дата платежа выпадает на выходной или праздничный день (2–4 ноября), его можно внести до первого рабочего дня включительно (5 ноября), просрочки при этом не будет.

Обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка осуществляется с ограничениями по отдельным типам операций. Чтобы уточнить информацию, нужно обратиться в центр поддержки клиентов. Он работает круглосуточно и без выходных. Бесплатные звонки с мобильных телефонов — 0321, с городских — 8 800 5555-777. Также можно получить онлайн-консультацию в клиентском чате, кликнув на значок сообщения в правом нижнем углу главной страницы сайта СберБизнеса. Информация о сервисах, доступных без посещения отделений банка, размещена здесь.

Банкоматы в зонах самообслуживания отделений будут работать в стандартном режиме. Общедоступные ― по режиму работы организации, где установлен банкомат.

Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн.