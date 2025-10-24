Доходность квартир в новостройках Иркутска составляет 5,6% годовых

Иркутск занял в рейтинге доходности новой жилой недвижимости портала «Мир квартир» 40-е место. Согласно исследованию, доходность квартир в новостройках города составляет 5,6% годовых при среднем сроке окупаемости 17,9 лет.

По данным рейтинга, средняя доходность квартир в новостройках составляет 5,4%, а срок их окупаемости – 18,4 года.

Лидерами рейтинга по доходности являются Махачкала (12,0%), Грозный (10,0%), Мурманск (7,0%), Нижний Тагил (6,9%) и Тула (6,8%).

Иркутск занимает в рейтинге 40-е место. Доходность квартиры в новостройке здесь составляет 5,6%, а срок окупаемости – 17,9 лет. Средняя ставка аренды в городе равна 38,9 тыс. рублей в месяц при стоимости квартиры 8,3 млн рублей.

Среди соседних городов Улан-Удэ находится на 30-м месте с доходностью 5,8% и сроком окупаемости 17,3 года. Новосибирск занимает 31-ю позицию с доходностью 5,7% и окупаемостью 17,5 лет. Красноярск расположен на 32-м месте с доходностью 5,7% и сроком окупаемости 17,6 лет.

Аутсайдерами рейтинга стали Чебоксары (4,2%), Казань (4,2%), Сочи (4,1%), Севастополь (4,0%) и Москва (3,4%). Срок окупаемости инвестиций в этих городах варьируется от 24,0 лет в Чебоксарах до 29,4 лет в Москве.

«Если сравнить с квартирами на вторичном рынке, то у них доходность побольше – 6,3%, а окупаемость поменьше – 16 лет. Это объясняется тем, что стоимость покупки на «вторичке» почти везде ниже, чем на «первичке», – делится наблюдениями генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. – Если же мы посмотрим на динамику доходности квартир в новостройках и сравним ее с показателями двухлетней давности, до того, как арендные ставки резко подскочили, то увидим, что тогда доходность была ниже – всего 4,8%, а окупаемость дольше – 20,8 года. За эти два года стоимость найма жилья выросла на целых 30%, а цена продажи – только на 14%».