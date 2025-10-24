Помощник для учёбы: в России стали доступны образовательные онлайн-курсы по работе с нейросетью ГигаЧат от Сбера

Умение работать с технологиями генеративного искусственного интеллекта сегодня важно для специалиста любого профиля. Поэтому Сбер вместе с университетами и школами страны разработали серию бесплатных курсов «ИИ-помощник ГигаЧат в образовании». Три онлайн-программы — для студентов, преподавателей вузов и школьных учителей — учат применять нейросетевую модель Сбера ГигаЧат для учёбы и преподавания. Партнёры проекта — МГУ им. Ломоносова, Московский Политех, РЭУ им. Плеханова, МИСиС, РТУ МИРЭА, СПбГУТ Бонч-Бруевича, СШ 338 и другие учебные организации. Курсы были представлены в рамках конференции «Больше чем обучение» .

Курс для студентов «ГигаЧат в учёбе и карьере» посвящён использованию нейросети для исследовательских проектов и обучения. Программа учит осознанно и этично работать с ГигаЧат в учебных, научных и профессиональных задачах.

Курс для преподавателей вузов «ГигаЧат в высшем образовании» рассказывает, как применять нейросеть для персонализации обучения и организации учебного процесса, а также передать эти знания студентам.

Курс для школьных учителей «ГигаЧат для школьного обучения» показывает, как можно встроить нейросеть в ежедневную работу учителя для решения творческих, исследовательских и воспитательных задач.

Курсы включают теорию, практику и конкретные примеры использования ГигаЧат в образовании, науке, карьере и творчестве.

Материалы доступны на различных платформах и площадках:

Нетология , здесь пройти курс может любой желающий преподаватель, в удобном, асинхронном формате;

В рамках Летней цифровой школы Сбера — онлайн-программы повышения квалификации для преподавателей вузов и колледжей, реализуемой совместно со СберУниверситетом. В СберУниверситете также есть ряд других специализированных образовательных программ для руководителей и преподавателей вузов.

Каждый вуз может провести обучение своих преподавателей и студентов c помощью платформы Сбера BootcampLabs, с поддержкой специалистов и кураторов, обратившись к нам с запросом . По завершении каждый получает сертификат о прохождении;

Также курс развернут на внутренних LMS-ресурсах вузов-партнёров. В дальнейшем планируется расширение партнеров.

«Цифровая трансформация образования и развитие цифровых компетенций студентов являются основой развития страны, поскольку именно нынешние учащиеся определяют её будущее. Мы убеждены, что вузы должны играть ключевую роль в формировании у студентов навыков эффективного взаимодействия с нейросетями и другими цифровыми инструментами, способствующими профессиональному росту. В этом процессе особая роль возлагается на преподавателей, которые задают рамки и стандарты работы с цифровыми технологиями. С помощью ГигаЧат мы помогаем создавать более интересную и эффективную образовательную среду, адаптированную к индивидуальным потребностям», — Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка.