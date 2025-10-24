Новости

Иркутская электросетевая компания подключила к сетям 19 тысяч потребителей с начала года

Иркутская электросетевая компания с начала 2025 года подключила к электрическим сетям 19 тысяч потребителей. Темп технологических присоединений в три раза превысил показатели аналогичного периода прошлого года.

Целью компании является преодоление планки в 20 тысяч подключений до конца года и минимизация задолженностей по техприсоединению. Параллельно с подключениями проводятся мероприятия по обеспечению надежности электроснабжения и качества электроэнергии.

Завершены реконструкции на ключевых питающих центрах, включая подстанции «Столбово», «Урик» и «Светлая». На этих объектах установлены новые, более мощные трансформаторы, что позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение в период зимних нагрузок.


