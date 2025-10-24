Набиуллина анонсировала планируемый коридор ставок на 2026-й

На заседании 24 октября совет директоров Центрального банка России решил снизить ключевую ставку на полпроцента — теперь она равна 16,5% годовых. Это четвертое снижение ключевой ставки подряд. ранее удерживавшейся на отметке 21% с октября 2024-го по июнь 2025 года включительно. После объявления решения председатель Банка России Эльвира Набиуллина провела брифинг для журналистов, представив обновлённую оценку ситуации с инфляцией и экономическими показателями. Публикуем основные тезисы.

О ставке

При принятии решения по ключевой ставке совет директоров Банка России ЦБ рассматривал следующие варианты ставки: 16%, 16,5% и сохранение на уровне 17%.

Быстрое снижение ставки могло привести к увеличению спроса при ограниченном предложении товаров и услуг, усилив давление на экономику. Поэтому ЦБ осторожно снижает показатель, сохраняя свободу действий на декабрьском заседании совета директоров.

Диапазон ставки на следующий год повышен регулятором до 13-15%.

Об инфляции

Темпы инфляции в сентябре связаны с разовыми сезонными факторами, такими как цены на бензин и овощи.

Согласно новым данным, инфляция в ближайшие годы ожидается на уровне 4-5%.

Большинство показателей долгосрочных инфляционных процессов находится в пределах диапазона 4—6%, но устойчивого тренда на её снижение пока не наблюдается.

Население активно сберегает средства — это создает условия для снижения инфляции.

Влияние повышения утилизационного сбора на рост цен будет меньше, чем влияние повышения НДС.

О налогах

Повышение налоговой нагрузки способно оказать позитивное воздействие на инфляцию в средне- и долгосрочной перспективе, однако неизбежно приведёт к кратковременному росту цен.

Сильнее всего от налоговой донастройки пострадает малый и средний бизнес.

Об экономике

Третий квартал показал замедление экономического роста.

Однако потребительские расходы увеличились, инвестиционная активность осталась на прежнем высоком уровне.

В первой половине 2026 г. российская экономика выйдет из состояния перегрева.

Банк России снизил прогноз по росту ВВП до 0,5–1%.

Напряженность на рынке труда тоже чуть смягчается, Центробанк фиксирует снижение количества вакансий в России.

Ожидается умеренный рост кредитования предприятий и населения на 8—11% за год.

Рубль укрепляется относительно прошлого года примерно на 10% , во многом это связано с жесткой ДКП.

О рисках