Набиуллина анонсировала планируемый коридор ставок на 2026-й

На заседании 24 октября совет директоров Центрального банка России решил снизить ключевую ставку на полпроцента — теперь она равна 16,5% годовых. Это четвертое снижение ключевой ставки подряд. ранее удерживавшейся на отметке 21% с октября 2024-го по июнь 2025 года включительно. После объявления решения председатель Банка России Эльвира Набиуллина провела брифинг для журналистов, представив обновлённую оценку ситуации с инфляцией и экономическими показателями. Публикуем  основные тезисы.

О ставке

  • При принятии решения по ключевой ставке совет директоров Банка России ЦБ рассматривал следующие варианты ставки: 16%, 16,5% и сохранение на уровне 17%.
  • Быстрое снижение ставки могло привести к увеличению спроса при ограниченном предложении товаров и услуг, усилив давление на экономику. Поэтому ЦБ осторожно снижает показатель, сохраняя свободу действий на декабрьском заседании совета директоров.
  • Диапазон ставки на следующий год повышен регулятором до 13-15%.

Об инфляции

  • Темпы инфляции в сентябре связаны с разовыми сезонными факторами, такими как цены на бензин и овощи.
  • Согласно новым данным, инфляция в ближайшие годы ожидается на уровне 4-5%.
  • Большинство показателей долгосрочных инфляционных процессов находится в пределах диапазона 4—6%, но устойчивого тренда на её снижение пока не наблюдается.
  • Население активно сберегает средства — это создает условия для снижения инфляции.
  • Влияние повышения утилизационного сбора на рост цен будет меньше, чем влияние повышения НДС.

О налогах

  • Повышение налоговой нагрузки способно оказать позитивное воздействие на инфляцию в средне- и долгосрочной перспективе, однако неизбежно приведёт к кратковременному росту цен.
  • Сильнее всего от налоговой донастройки пострадает малый и средний бизнес.

Об экономике

  • Третий квартал показал замедление экономического роста.
  • Однако потребительские расходы увеличились, инвестиционная активность осталась на прежнем высоком уровне.
  • В первой половине 2026 г. российская экономика выйдет из состояния перегрева.
  • Банк России снизил прогноз по росту ВВП до 0,5–1%.
  • Напряженность на рынке труда тоже чуть смягчается, Центробанк фиксирует снижение количества вакансий в России.
  • Ожидается умеренный рост кредитования предприятий и населения на 8—11% за год.
  • Рубль укрепляется относительно прошлого года примерно на 10% , во многом это связано с жесткой ДКП.

О рисках

  • Основная угроза – это геополитическая неопределённость, продолжающееся мировое замедление экономики и возможное увеличение активности банковского сектора сверх прогнозируемых уровней.

