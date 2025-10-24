Дмитриев едет в США: переговоры продолжаются несмотря на санкции

Представитель России Кирилл Дмитриев прибыл в США для переговоров с администрацией Дональда Трампа. Как сообщило американское телевидение CNN, визит проходит в рамках попыток продолжить обсуждение двусторонних отношений, передаёт РБК.

Ранее американская сторона объявила о переносе запланированной встречи лидеров России и США, которую Дональд Трамп посчитал неуместной. Российские власти подчеркнули, что встреча лишь отложена, а диалог продолжается.

Сообщается, что для визита Дмитриева Кремль специально добился временного снятия американских санкций, позволивших российскому чиновнику получить въездную визу. Последний подобный визит состоялся в апреле.

Во время визита в США Кирилл Дмитриев проведет встречу со специальным посланником президента Америки Стивеном Уиткоффом, передает газета "Ведомости", ссылаясь на сообщение корреспондента издания Axios в соцсети X.

На фоне дипломатического взаимодействия Россия сталкивается с новыми западными санкциями. Минфин США недавно наложил ограничения на российские энергетические компании, включая «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Эти меры мотивированы отсутствием интереса Москвы к миру.

Однако Москва заявляет, что подобные санкции являются нарушением международного права и неэффективны благодаря устойчивости отечественной экономики. Президент Владимир Путин назвал санкции попыткой оказать давление на Москву, но подчеркнул, что Россия «чувствует себя уверенно, устойчиво». Влияние новых санкций США на Россию станет ясно через шесть месяцев, заявил президент США Дональд Трамп. Так он ответил на слова российского коллеги Владимира Путина о том, что ограничения не работают. «Рад, что он [Путин] так думает. Посмотрим через полгода», — сказал глава Белого дома.