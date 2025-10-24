Двухэтажный детсад построят в Иркутске по советской технологии

На улице Советской, 176/19 в Иркутске построят двухэтажный детский сад на 145 мест. Он появится на территории городка ИВАТУ.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

Земельный участок под новое строительство был сформирован в сжатые сроки. Уже подготовлен котлован, ведется монтаж буронабивных свай: предстоит смонтировать 251 такую опору. Ранее подготовили проектно-сметную документацию, которая прошла необходимые экспертизы, получены положительные заключения. Муниципальный контракт заключен с АО «УКС г. Иркутска». В настоящее время финансирование осуществляется только из городского бюджета.

«Возобновляем технологию строительства из сборного железобетона, которая была широко распространена во времена Советского Союза. Она позволяет существенно сокращать сроки без ущерба качеству работ. При наличии финансирования мы готовы сдать объект до конца следующего года», – прокомментировал мэр Руслан Болотов.

В здании будут не только группы для пребывания детей. Здесь появятся пищевой и медицинский блоки, кабинеты для логопеда и психолога, вспомогательные помещения, а также универсальный зал. Прилегающую территорию благоустроят.