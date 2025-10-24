Новости

Банк России снизил ключевую ставку, но ужесточил сигнал – эксперты

Банк России на плановом заседании 24 октября снизил ключевую ставку в четвертый раз с начала года, впрочем, ограничившись ее пересмотром лишь на 0,5%, до 16,5% годовых. Большинство аналитиков прогнозировало, что смягчение монетарных условий будет поставлено на паузу, но были и те, кто рассчитывал на продолжение снижения ставки.

По данным Росстата, в сентябре потребительская инфляция в России замедлилась 8,14% до 7,98% годовых, хотя сезонная дефляция, фиксировавшаяся в августе, прекратилась. Инфляционные ожидания населения в октябре остались без изменений на уровне 12,6%, что, на наш взгляд, стало очень важным аргументом для ЦБ РФ в том, чтобы не возвращаться вновь к ужесточению ДКП и даже не брать паузу в снижении «ключа».

– Сдержанное решение, скорее всего, объясняется предстоящим с 1 января 2026 года повышением НДС, что станет заметным проинфляционным фактором. Обновленный среднесрочный ориентир Банка России предусматривает ставку в пределах 13–15% годовых, что предполагает ее более постепенную, чем в текущем году, корректировку, – поясняет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Из сопроводительного комментария к сегодняшнему заседанию следует, что многие проинфляционные риски сохраняются, а в конце текущего и начале следующего года инфляционное давление может усилиться. Таким образом, регулятор ужесточил сигнал для рынков.

– Не исключаем, что в декабре ставка будет оставлена без изменений. Рубль отреагировал на итоги заседание Банка России укреплением к мировым резервным валютам, а индекс Мосбиржи на этом фоне упал на 1,3%, – резюмирует Наталья Мильчакова.


