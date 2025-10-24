Госдума: Энергосистема Иркутской области испытывает дефицит тепла и электричества

Выездной круглый стол комитета Государственной Думы по энергетике прошел сегодня в Иркутске. Его провел председатель Николай Шульгинов. Участники обсудили особенности функционирования и проблемные вопросы энергосистемы региона.

Как отметил Шульгинов, сегодня энергосистема Приангарья, являющаяся одной из крупнейших в России, испытывает дефицит как электрической, так тепловой мощности. Острыми вопросами остаются также состояние электрических и тепловых сетей, надежность и устойчивость энергоснабжения потребителей, пагубное воздействие незаконного майнинга на работу энергосистемы.

«Для решения проблем энергодефицита на правительственном уровне уже предпринят ряд мер. Это разрешение на привлечение розничной генерации в пиковые часы нагрузки по команде Системного оператора, индексация цены на мощность по отборам 2025-2026 годов, значительное увеличение предельных размеров капитальных затрат на модернизацию электростанций по угольным блокам», – рассказал Шульгинов.

Дополнительно Комитет предлагает правительству России распространить финансирование мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры на магистральные сети различных собственников.

Также готовят ко второму чтению законопроект об обязательности разработки инвестпрограмм в теплоснабжении и водоснабжении, а также обязательном направлении средств амортизации на строительство и реконструкцию теплоисточников и сетей. Закон планируют принять уже в этом году.

По итогам выездного круглого стола комитет подготовит рекомендации правительству России для решения вопросов развития энергосистемы Иркутской области и регионов Восточной Сибири. В частности, предлагается разработать механизмы повышения ответственности генерирующих компаний за обеспечение работоспособности оборудования и осуществлять перевод новых промышленных потребителей на оплату услуг по передаче электроэнергии по принципу «бери или плати», т. е. оплачивать максимально заявленную мощность вне зависимости от фактического потребления.