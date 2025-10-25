Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 октября: 10 787,3701 руб/1 г золота и 127,8300/1 г серебра

ЦБ РФ с 25 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 787,3701 руб.
- 1 грамм серебра - 127,8300 руб.
- 1 грамм платины - 4 292,8198 руб.
- 1 грамм палладия - 3 808,6101 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 153,0399 р. (1,44%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,0400 р. (2,44%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 242,8901 р. (6,00%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 85,2899 р. (2,29%).