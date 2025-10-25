Стена детского сада загорелась в Иркутске из-за вспыхнувшего фонаря

В Иркутске произошел пожар. Загорелась стена одного из детских садов. Предотвратить распространение огня помог заместитель начальника отдела ГУ МЧС России по региону Павел Токаревский, который по счастливой случайности заметил огонь, почувствовав запах гари, когда возвращался домой после службы.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

«Сказался 13-летний опыт службы в пожарной охране: я поднял глаза и увидел пылающий фонарь на стене учреждения. Пламя от него поднималось к кровле, огонь мог перейти на деревянные конструкции. Я позвонил по номеру 101, сообщил о пожаре и стал стучать в двери. Оттуда вышел охранник, он обесточил здание. Вместе побежали на второй этаж», – рассказал Токаревский.

Спасатель открыл окно и ликвидировал пламя с помощью огнетушителя. К этому моменту прибыли пожарно-спасательные подразделения. Он встретил коллег внизу и доложил о произошедшем. Пожарные МЧС России проверили помещения и убедились, что они безопасны.