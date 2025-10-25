Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Туристы увидели бушующий Байкал на Ольхоне и поделились кадрами

Озеро Байкал на фоне постепенного похолодания и ухудшения погоды бушует: отмечаются сильные ветры и волны. Свидетелями такого «настроения» водоема стали посетителя острова Ольхон Иркутской области. Соответствующими записями они поделились в соцсетях.

 

Заметила особое настроение озера и организатор мероприятий в Иркутске и на Байкале Диана Лесная. «Что делать в октябре на Ольхоне? Гулять и слушать тишину ветра. Увидеть как меняется цвет воды Байкала. Смотреть на закаты, как будто они только для тебя. <...> Зима на Ольхоне постепенно напоминает о себе. Делает это очень красиво!», – отмечает она в постах.

<p>Фото: соцсети Дианы Лесной</p>

Фото: соцсети Дианы Лесной

Несмотря на шторм, Байкал постепенно встает: кое-где уже образовался лед. При этом выходить на поверхность водоема, несмотря на всю красоту прозрачного покрытия, смертельно опасно: есть риск провалиться.


<p>Фото: соцсети Дианы Лесной</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес