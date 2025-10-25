Состоялся первый рейс из Иркутска на Филиппины

Сегодня открылось прямое авиасообщение между Иркутском и Филиппинами. 100-местный самолет Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» с полной загрузкой впервые прилетел в аэропорт Калибо, откуда туристы отправились на остров Боракай.

Фото: Росавиация

«Продолжительность полета составила около 8 часов с учетом технической посадки в китайском аэропорту Гуйлинь. Такие рейсы будут выполняться каждую субботу», – рассказали в Росавиации.

Стоимость перелета туда-обратно из Иркутска для одного человека составляет от 75 тысяч рублей.