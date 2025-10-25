Первый в Сибири магазин сети «Магнит» с дизайном Артемия Лебедева открыли в Иркутске

Один из крупных ритейлеров России «Магнит» открыл в Иркутске первый в Сибири магазин в новом формате площадью 536 «квадратов». Он расположился в микрорайоне Солнечный.

«Иркутская область – один из ключевых регионов для развития "Магнита", поэтому здесь мы запускаем новый концепт самого популярного формата "у дома", включающий современные технологии. Мы рады, что флагманский "Магнит", первый в Сибири такого уровня, дал начало работы сети в столице области», – отметила управляющий директор группы округов бизнес-формата «магазин у дома» сети «Магнит» Алена Рыбалко.

Особенность точки – возможность совершать покупки товаров с возрастными ограничениями с помощью мессенджера МАХ. Технология доступна пользователям, привязавшим профиль к Госуслугам и создавшим цифровой ID, пояснили в компании.

Использованы уникальные дизайнерские решения, разработанные Студией Артемия Лебедева. Для оформления интерьеров и печати постеров придуманы фирменные герои: мастер, пекарь и руководитель. Имеются вывески с подсказками.

«Развитие федеральной сети в Иркутской области и открытие новых магазинов – это, прежде всего, дополнительные возможности реализации продукции локальных производителей, усиление конкуренции и, как следствие, сдерживание роста цен на продукты питания», – прокомментировала руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.

Ассортимент магазина составляет около 5,3 тысячи наименований.