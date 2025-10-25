Плотина Белгородского водохранилища повреждена после удара ВСУ

В результате удара ВСУ повреждена плотина Белгородского водохранилища, расположенного в 20 километрах к юго-востоку от Белгорода. Об инциденте сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передаёт РБК.

По словам главы региона, существует вероятность повторных ударов украинской армии с целью полного разрушения плотины. Это создаст угрозу подтопления близлежащих территорий, включая некоторые улицы населенных пунктов Белгородской области, где проживают порядка одной тысячи человек. Для предотвращения возможных последствий местные власти уже организовали эвакуацию жителей наиболее уязвимых районов, предлагая временное размещение в пунктах эвакуации в Белгороде.

Повреждения нанесены водохранилищу, которое было создано в 1980-е годы и служит важным источником воды для сельскохозяйственного сектора и местного населения. Подобный случай произошел ранее, когда был поврежден объект инфраструктуры гораздо большего масштаба — плотина Каховской гидроэлектростанции, разрушение которой привело к серьезным последствиям для соседних регионов.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак предупреждал, что Украина будет наносить удары по российской инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России блэкаутом в Белгородской и Курской областях, если массовые отключения электричества на Украине продолжатся. Российский президент Владимир Путин со своей стороны подчеркивал, что Москва не будет терпеть удары по энергетической инфраструктуре со стороны Киева и продолжит серьезно отвечать на них.