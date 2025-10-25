США готовят новые санкции против банковской и нефтяной отраслей России

Согласно данным агентства Reuters, администрация американского президента Дональда Трампа разработала новый пакет санкций против России, нацеленных на ключевые экономические отрасли, включая банковский сектор и инфраструктуру транспортировки нефти. Эти ограничения могут вступить в силу, если Россия откажется завершить конфликт с Украиной, передаёт РБК.

Президент США Дональд Трамп планирует подождать несколько недель перед принятием решения о введении нового пакета санкций, оценивая реакцию Москвы на предыдущие санкции, введенные 22 октября. Как стало известно Reuters, представители украинского правительства призвали Вашингтон предпринять решительные шаги, вплоть до отключения всех российских банков от долларового оборота.

Кроме того, утверждают собеседники Reuters, должностные лица США сообщили ЕС о поддержке идеи использовать заблокированные активы России для приобретения оружия, которое отправят Украине. По их словам, в администрации президента ведут обсуждения об использовании заблокированных в США активов России для поддержки Украины.

Российские власти уверены в устойчивости своей энергетической сферы даже после введения американских мер. По словам президента России Владимира Путина, экономика России «чувствует себя уверенно, устойчиво».

Влияние новых санкций США на Россию станет ясно через шесть месяцев, возразил Дональд Трамп. Так он ответил на слова российского коллеги Владимира Путина о том, что ограничения не работают. «Рад, что он [Путин] так думает. Посмотрим через полгода», — сказал глава Белого дома.