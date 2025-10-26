Володин: использование российских активов Западом — воровство и нарушение закона

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин резко осудил предложение некоторых представителей Европейского союза использовать замороженные российские активы для финансирования помощи Украине. В своем обращении в Telegram он охарактеризовал такую инициативу как нарушение международного права и открытый грабёж.

«Это прямое воровство и грабеж, нарушение основ международного права», — заявил Володин. Политик подчеркнул, что Москва не намерена соглашаться с подобными действиями и призвал мировое сообщество осознать масштабы нарушения правовых норм такими мерами.

Глава нижней палаты парламента указал, что ответственность за решение использовать российскую собственность понесут не только сегодняшние руководители стран ЕС, но и будущие поколения европейцев. Помимо этого, Володин предложил конфискацию имущества европейских политиков, выступающих инициаторами подобной инициативы.

Комментируя действия руководства ряда европейских государств, Володин упомянул средневековую мораль, утверждая, что современные лидеры демонстрируют мышление прошлого века.

Как сообщает Reuters, должностные лица США сообщили ЕС о поддержке идеи использовать заблокированные активы России для приобретения оружия, которое отправят Украине. По их словам, в администрации президента ведут обсуждения об использовании заблокированных в США активов России для поддержки Украины.

Ранее европейские лидеры отложили принятие решения относительно судьбы замороженных российских активов общей стоимостью около €140 миллиардов, предназначавшихся для оказания помощи Украине. Обсуждение было перенесено на декабрь текущего года. Главной причиной задержки стало несогласие Бельгии, чья позиция оказалась решающей. По данным источников издания Politico, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на закрытой встрече занял бескомпромиссную позицию по поводу использования замороженных российских активов и переговоры «зашли в тупик». Ранее он уже отвергал схему передачи имущества России, предупреждая, что это может создать риски и для королевства, и для всего Евросоюза. Большая часть замороженных активов Москвы хранится в депозитарии Euroclear, который находится на бельгийской территории.