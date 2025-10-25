«Все плакали»: Дерипаска раскритиковал снижение ставки до 16,5%

Предприниматель Олег Дерипаска критично отреагировал на очередное скромное снижение ключевой ставки Центральным банком России. В своем Telegram-канале он с сарказмом написал: «Все плакали… И прохожие тоже плакали… И уличные собаки плакали… И голуби тоже тихо плакали… Радостью переполнялись их маленькие и большие сердца! Ведь в них появилась надежда, что и в ноябре им могут снизить ключевую ставку и возможно даже на целые 0,25%».

Он заявил, что госкапитализм погубит не мифические реформаторы-либералы, а высокий уровень процентных ставок по займам государственных банков и дефицит бюджета.

Олег Дерипаска является постоянным критиком денежно-кредитной политики ЦБ. Во время пандемии в марте 2020 года в ответ на решение ЦБ не смягчать условия и сохранить ставку, он заявил, что Центробанк «пробил дно». А во время дискуссии на Столыпинском форуме осенью 2020 года он отмечал, что «мы все находимся в кабале у банков. Возможно, это была неплохая идея – создать мегарегулятор, центр, где бы возникал капитал. Не получилось».

Напомним, на заседании 24 октября совет директоров Центрального банка России решил снизить ключевую ставку всего на полпроцента — теперь она равна 16,5% годовых. Это четвертое снижение ключевой ставки подряд. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, при принятии решения по ключевой ставке совет директоров Банка России рассматривал следующие варианты ставки: 16%, 16,5% и сохранение на уровне 17%. Быстрое снижение ставки могло привести к увеличению спроса при ограниченном предложении товаров и услуг, усилив давление на экономику. Диапазон ставки на следующий год повышен регулятором до 13-15%.

