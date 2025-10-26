Трамп выдвинул условие для нового раунда переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп озвучил условия проведения следующей встречи с главой России Владимиром Путиным. Американский лидер выразил готовность встретиться, если будет убежден в успешном завершении переговоров по украинскому кризису, передаёт РБК.

На брифинге с журналистами на борту самолёта Трамп уточнил, что хотел бы избежать пустой траты времени и намерен добиваться реальных результатов от будущих контактов с российским коллегой. Он подчеркнул, что всегда имел хорошие рабочие отношения с Путиным, однако последние события вызвали глубокое разочарование.

По мнению Трампа, решение украинского вопроса должно произойти раньше, чем урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке. Для сравнения он привел ситуацию вокруг Индии и Пакистана, утверждая, что большинство соглашений, заключенных ранее, оказались более сложными, нежели ситуация между Россией и Украиной.

Ранее лидеры двух стран достигли договоренности о проведении очередной двусторонней встречи после состоявшегося телефонного разговора. Встреча планировалась состояться в Будапеште, однако Трамп объявил об её отмене, сославшись на сомнения относительно достижения прогресса.

Тем временем госсекретарь США подтвердил открытость Америки к возобновлению диалога с Россией. После отмены встречи в Будапешт делегации обеих сторон продолжили взаимодействие, в частности через специального представителя Кремля Кирилла Дмитриева, посетившего Соединенные Штаты для продолжения консультаций.

Представитель администрации США подчеркнул стремление найти точки соприкосновения с Россией и Украиной, несмотря на разногласия. Основной целью остается достижение соглашения по вопросам безопасности, границ и статуса Украины.