Евросоюз удержался в тройке важнейших торговых партнеров России несмотря на санкции

Несмотря на западные санкции, Евросоюз сохранил свое положение среди трех ключевых торговых партнеров России в 2024 году наряду с Китаем и Индией, согласно исследованию немецкого Института экономики (IW), передаёт РБК. Объем экспорта России в двадцатку крупных экономических партнеров вырос на 18%, составив около $330 миллиардов долларов.

Хотя торговля с отдельными европейскими государствами претерпела значительные изменения, общие показатели остаются внушительными. Так, немецкий рынок сократил закупки российских товаров на 92%, сохранив при этом уровень торгового оборота в размере 9,5млрд.Франция и Нидерланды зафиксировали аналогичный показатель (6 млрд каждая). Тем не менее, Венгрия увеличила закупку российских товаров на 31%, доведя торговый оборот до $6,2 млрд. Вместе с тем, наблюдается значительное снижение объемов торговли с такими странами, как Чехия, Словакия, Испания, Бельгия и Италия по сравнению с показателями 2021 года.

Согласно отчету IW, крупнейшим торговым партнером России является Китай, обеспечивающий самый высокий объем поставок российских ресурсов, включая нефть, газ и уголь. Общий объем торгов между этими странами достигает $244,8 млрд. Индия занимает второе место, став крупным потребителем российских энергоносителей.

Исследование обращает особое внимание на увеличение объема торговли России с Израилем, который активно наращивал импорт российской нефти. Другие государства, такие как Армения, Узбекистан, Турция, Египет и Бразилия, начиная с 2022 года также резко повысили закупки российской продукции.

Федеральная таможенная служба России подтвердила данные IW, сообщив, что за январь—октябрь 2024 года Китай обеспечил треть всего российского товарооборота (33,8%), Индия — 8,8%, Турция — 8,3%. Среди первой десятки торговых партнеров присутствуют также Беларусь, Казахстан, Южная Корея, Германия, Армения, Италия и Узбекистан.