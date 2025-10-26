Таможенные сборы в России вырастут с 2026 года

С 1 января 2026 года правительство России обновляет ставки таможенных платежей на ввозимую продукцию, сообщили в Министерстве промышленности и торговли («Минпромторг»), ссылаясь на агентство «РИА Новости». Эта мера обусловлена необходимостью привести размеры пошлин в соответствие с инфляционными процессами и фактическими расходами на выполнение таможенных процедур.

Указано, что повышение касается исключительно сборов на импорт коммерческих партий товаров и направлено на исполнение обязательств России перед Всемирной торговой организацией (ВТО). Таможенные платежи на вывоз продукции, сборы для частных лиц, перевозящих товары для собственных нужд, а также сборы на морские и воздушные суда оставлены неизменными.

Напомним, что предыдущие индексации тарифов проводились поэтапно, однако максимальный порог сбора в размере 30 тысяч рублей действовал еще с 2004 года. Сейчас эта величина подлежит перерасчету. Если стоимость партии превышает 10 миллионов рублей, максимальный сбор возрастёт до 73 860 рублей (до сих пор он составлял 30 тыс. руб. для грузов дороже 7 млн руб.).

Кроме того, будут скорректированы тарифы на категории товаров, чья таможенная оценка отсутствует либо специально не указана. Специально предусмотрено увеличение размера таможенного платежа на радиоэлектронику: независимо от количества поставляемой техники он увеличится с фиксированной суммы в 30 тысяч рублей до 73 860 рублей.