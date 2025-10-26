Промышленные товары подорожали в Иркутской области за месяц

Аналитики Иркутскстата подсчитали, как изменились цены на производственные товары региональных производителей, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, в сентябре 2025 года в сравнении с прошлым месяцев. Инфляция составила 1,3%.

Среди продуктов питания больше всего подорожали переработанная рыба – на 12,7%, пряности и приправы – на 2,4%.

На 4% повысили цены производители бумаги, электрического оборудования и нефтепродуктов, на 1-2% – производства, выпускающие прочую неметаллическую минеральную продукцию, изделия из бетона, цемента и гипса, а также металлургические предприятия.

В производстве, передаче и распределении электроэнергии рост цен составил 13,4%. Цены на лекарственные средства выросли на 1,2%.

При этом фиксируется и снижение стоимости. Наиболее заметно сокращение цен в добыче и обогащении железных руд – на 6,1%, в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, – на 5,3%, выпуске химических веществ – на 4,0%.

На 1% снизились цены на предприятиях, занимающихся издательской деятельностью, добычей нефти и угля, глины и каолина, разработкой гравийных карьеров, а также производствах изделий из пластмасс.