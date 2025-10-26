Предприниматель из Иркутской области лишилась сельхозземель из-за зарослей сорняков

В Иркутском районе предприниматель лишилась двух участков. Их изъяли, потому что земля не использовалась по назначению и заросла сорняками.

Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия

По данным Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, заброшенные участки общей площадью 14 гектаров вблизи деревни Рязановщина были впервые выявлены еще в 2021 году. Оба надела заросли сорной растительностью, кустарниками и деревьями возрастом до 10 лет.

Собственницу привлекли к административной ответственности, потребовав устранить нарушения, однако до февраля 2025 года она это не сделала. Тогда было инициировано изъятие земель через суд, что к сентябрю удалось сделать. Теперь участки будут проданы на торгах.