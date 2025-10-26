Количество обновленных дорог в Иркутской области выросло почти в 2 раза за 15 лет

Аналитики Иркутскстата изучили, как изменилась дорожная обстановка в Приангарье за последние 15 лет. Зафиксировано существенное улучшение качества покрытия проезжей части.

«Дорожная сеть региона развивается: общая протяженность автодорог к концу 2024 года достигла 37,5 тысяч километров. 82% дорог общего пользования имеют твердое покрытие. С 2010 года протяженность дорог с усовершенствованным покрытием увеличилась в 1,9 раза, что свидетельствует о постоянном улучшении дорожной инфраструктуры», – отметили в Иркутскстате.

Выросло и число автовладельцев: на каждую тысячу жителей приходится 280 личных автомобилей, что на 77 единиц больше, чем в 2010 году.