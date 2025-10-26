Путин одобрил размещение новых ядерных ракет «Буревестник»

Президент России Владимир Путин получил доклад о состоявшемся испытании новейшей крылатой ракеты «Буревестник», оснащённой ядерной энергетической установкой, передаёт РБК. Глава Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил главе государства, что в рамках испытаний ракета преодолела расстояние в 14 тысяч километров, находясь в полёте примерно 15 часов.

«Это не предел», — сказал он.

Аналогов крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой в мире нет, заявил Владимир Путин, передаёт газета "Ведомости".

«У меня есть доклад со стороны промышленности, в целом известны оценки Министерства обороны. Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет», – сказал Путин.

По итогам доклада Путин поручил российским военным приступить к подготовке необходимой инфраструктуры для последующего развёртывания «Буревестников» в составе вооружённых сил. Это оружие обладает практически неограниченным радиусом действия благодаря компактному ядерному реактору внутри корпуса, обеспечивая непредсказуемость маршрута полёта и устойчивость против любых современных систем противовоздушной обороны.



На прошедшей неделе российские Вооружённые силы провели масштабные учения стратегических ядерных сил, включавшие запуск баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк, межконтинентальной ракеты «Синева» с атомной подводной лодки «Брянск» и применение крылатых ракет с бомбардировщика Ту-95МС.