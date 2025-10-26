ЦБ: Завершение конфликта на Украине может привести к укреплению рубля

Руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что окончание конфликта на Украине способно поддержать укрепление национальной валюты. Она подчеркнула, что такое событие послужит мощным дезинфляционным фактором, положительно влияющим на экономическую ситуацию в стране, передаёт РБК.

«Любой сценарий, который предполагает улучшение внешней конъюнктуры, будет дезинфляционный. Это будет способствовать тому, что мы быстрее будем снижать ключевую ставку. Рубль к этому будет подстраиваться, но, скорее всего, будет более крепким в этой ситуации», — сказала она, отвечая журналисту, сказавшему, что, про прогнозам аналитиков, в случае завершения военной операции курс рубля может укрепиться до 50 рублей и даже до 40 рублей за доллар.

Её точку зрения поддержал заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин, добавив, что завершение специальной операции откроет новые возможности для повышения покупательной способности экономики, что позволяет увеличить внутренний спрос без увеличения инфляции.

Эксперты финансового сектора подтверждают такую позицию. Так, представитель инвестиционной компании "БКС Мир Инвестиций" Александр Шепелев ранее назвал два сценария, при которых стоимость доллара снизилась бы до отметки в 70 рублей – это повышение процентной ставки Центральным банком и достижение мирного соглашения на украинском направлении.

«Ужесточение ДКП фундаментально улучшает позиции нацвалюты за счет роста привлекательности рублевых сбережений и охлаждения потребительского спроса и кредитования, в том числе под импорт. В итоге спрос на валюту падает», – пояснил он.

«Второй сценарий – резкое улучшение на геополитическом фронте. Например, мирное соглашение по Украине»,– рассуждает эксперт. Это может привлечь интерес иностранных инвесторов к российским активам и укрепить национальную валюту.

Однако эксперт предупреждает, что оба сценария маловероятны и носят краткосрочный характер.

Ранее Наталья Загвоздина, старший управляющий директор Сбербанка, также допустила укрепление рубля до 40-50 за доллар США в случае, если удастся договориться о мирном завершении украинского конфликта.