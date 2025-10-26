«Непонятно, зачем вообще снижать ставку на полпроцента»

Центробанк символически снизил ключевую ставку до уровня 16,5%. Эксперт инвестиционного холдинга «БКС Мир Инвестиций» Максим Шеин поясняет, как это повлияет на финансовые рынки и даёт рекомендации относительно выбора инвестиционных инструментов.

«В пятницу ЦБ объявил о снижении ключевой ставки на половину процентного пункта до отметки 16,5%. Регулятор также скорректировал прогноз средней ставки на 2025 год — до уровня 19,2%. Это означает, что ставка сохранится на текущем уровне до конца текущего года и вряд ли будет снижена на декабрьском заседании», – делает вывод эксперт БКС.

Ещё тревожнее, по его мнению, выглядит прогноз Центрального банка на 2026 год: средний диапазон ставок повышен до 13—15% против прежних ожиданий в диапазоне 12—13%.

«Это свидетельствует о том, что процесс нормализации денежной политики замедляется и показатель в районе 10% может оказаться недосягаем даже к концу следующего года», — объясняет Максим Шеин.

Эксперт подчёркивает, что такое развитие ситуации вызывает недоумение на фоне официального прогноза Банка России по инфляции на 2026 год, согласно которому инфляционные показатели приблизятся ко второй половине года к целевым 4%. Вместе с тем экономика показывает крайне слабый рост валового внутреннего продукта всего на 0,5%. Одновременно расходы бюджета на выплату процентов по государственному долгу вырастут до 3,9 триллиона рублей в следующем году – это в 2 раза больше, чем в 2023 году.

«Снижать на полпроцента логично, когда ставка 10% или ниже, но когда она 17%, то смысл снижения крохотными темпами непонятен. Послать участникам рынка сигнал, что идёт смягчение ДКП и при этом прогнозировать меньшее снижение в 2026 году?», – недоумевает Максим Шеин.

Что же теперь будет с облигациями?

Отвечая на вопрос о перспективах вложений в облигации, эксперт рекомендует обратить внимание на динамику стоимости государственных бумаг весной-летом 2024 года, когда ставка находилась примерно на сегодняшнем уровне.

Тогда цена популярного выпуска 26 238 упала меньше, чем за полгода с 65 до 53% от номинала, бумаги с погашением в 2030 году снизились в цене с 83 до 71%. Сейчас эти выпуски котируются по 56% и 78% соответственно, то есть, довольно адекватно и вроде бы не предполагают особого роста по телу. Однако, надо учитывать, что полтора года назад рынок ждал повышения ставки, а сейчас очевидно, что ключ всё-таки будет снижаться, может быть, не такими быстрыми темпами, как хотелось бы.

“Ралли в облигациях ждать в ближайшие несколько месяцев точно не стоит, а вот для роста котировок акций такая ставка уже не является прямым формальным препятствием. Хотя, конечно, завышенная ставка будет давить на прибыль компании, так как расходы на обслуживание долга у них будет увеличиваться. Поэтому тактически логичнее выбирать в портфель компании с низким уровнем долговой нагрузки и тех, кто способен платить высокие дивиденды», – резюмирует эксперт.

Напомним, совет директоров Центрального банка России решил снизить ключевую ставку до 16,5% годовых на заседании 24 октября. Это четвертое снижение ключевой ставки подряд. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, при принятии решения по ключевой ставке совет директоров Банка России рассматривал следующие варианты ставки: 16%, 16,5% и сохранение на уровне 17%. Быстрое снижение ставки могло привести к увеличению спроса при ограниченном предложении товаров и услуг, усилив давление на экономику.