«Энергоэффективный дом не может стоить 2 млн рублей». Леонид Иванов о грамотной оценке загородного жилья

Эксперт проекта Эн+ «Глобальное утепление», руководитель строительной компании Сибирский дом Леонид Иванов рассказал о том, с чего начинается энергоэффективность дома и как ее оценить.

Куда уходит тепло

– Основные теплопотери в здании – это крыша и окна. Самое простое, что должно быть сделано, – утепление кровли. Наиболее распространенный материал для этого – каменная вата, так называемый базальтовый утеплитель. Для наших условий его толщина должна быть 20–25 сантиметров.

Дальше – окна. К сожалению, в Иркутске очень много компаний, которые делают плохие окна. Но есть и хорошие. Условный дом может быть застеклен за 100 тысяч рублей, и тот же самый дом с теми же оконными проемами – за миллион рублей. И разница будет не только во внешнем виде. Дешевые окна, говоря по-русски, будут дырявыми.

Сам дом тоже должен быть построен грамотно, по стандартному проектному решению. Если это брус 180*180, ему надо дать усадку, проконопатить в течение хотя бы трех лет, осенью и весной. И, конечно, его нужно утеплить. Если это газобетон, то он тоже должен быть построен с соблюдением технологии. Минимальная толщина газобетона, чтобы его не нужно было утеплять, – 40 сантиметров. Все, что меньше, нуждается в утеплении.

Леонид Иванов.

Энергоэффективность «на глаз»

– Нормы теплопотери для стандартного дома – 100 ватт на кв. м., у энергоэффективного дома – 50 ватт на кв. м. У тех домов, что мы видели в Хомутово, где жители мерзнут каждую зиму, – это 200–300 ватт на кв. м.

Как определить энергоэффективность дома «на глаз»? Первое – смотреть, из чего он построен. Если это обычный дом на 180*180, и он не утеплен по фасаду, мы уже не можем говорить об энергоэффективности.

Обязательно нужно смотреть, чем утеплены перекрытия и полы. Один из наиболее распространенных материалов для утепления крыши – сухие опилки. Но они со временем набирают влагу, уплотняются и теряют теплоэффективность. А полы – это обычный бетон, который эффективно аккумулирует в себе как холод, так и тепло. Если он недостаточно утеплен, мы врубаем по максимуму теплые водяные полы и, по сути, отапливаем улицу.

Фото как вещдок

– Дом, построенный «под ключ» и обшитый вкруг, оценить очень сложно, но можно. Имея срез стены, зная толщину бруса, толщину вентиляционных зазоров и фасада, можно примерно прикинуть, сколько там есть утеплителя. Можно подняться на чердак и посмотреть, как он утеплен.

В идеале покупатель должен требовать фотографии: как строился дом, сколько утеплителя там использовали. Это самое простое. Если застройщик «потерял» снимки, это уже повод задуматься. Еще один способ – пригласить технических специалистов для оценки.

Условный хороший дом 100 кв. м должен стоить 8–10 млн рублей. Это с участком, с коммуникациями. Цена дома в 2–3 млн рублей сама по себе не подразумевает качественного строительства, мы не в сказке живем. Дешево и качественно не бывает, это взаимоисключающие параметры.

Проект «Глобальное утепление» Эн+ стартовал в сентябре и продлится до конца года. Энергетики утепляют 12 домов в Иркутском районе и подробно рассказывают о ходе работ и нюансах энергоэффективности. В повышении комфорта и уровня жизни людей компания, основанная Олегом Дерипаска, видит реализацию своей миссии. Следить за ходом проекта можно в телеграм-канале «Глобальное утепление».

