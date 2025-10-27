«Купили “коробку” – готовьте еще 30% от стоимости». Кирилл Поляковский о холодных домах и ошибках застройщиков

Руководитель компании «Зодчий», подрядчик основных работ проекта Эн+ «Глобальное утепление» Кирилл Поляковский рассказывает, чем отличаются материалы для утепления, и почему строители продают холодные дома.

Фото: Андрей Фёдоров

Каждому конструктиву – свой утеплитель

– Оптимальный материал для утепления деревянных стен – базальтовая вата. Она не горит, не намокает, легко монтируется и отлично подходит для сибирского климата. Сверху закрывается ветрозащитой и сайдингом. Для утепления дома из бруса 18*18 достаточно два слоя.

Категорически нельзя использовать с брусом экструдированный пенополистирол. Это паронепроницаемый материал, и под ним будет скапливаться отходящая от дома влага. Это приведет к дополнительному промерзанию стен и размножению плесени и грибков, способных полностью разрушить перекрытие. Такие примеры мы тоже видели в домах участников проекта.

Зато экструдированный пенополистирол хорошо подходит для утепления бетонного цоколя – именно за счет того, что не боится влаги.

Кирилл Поляковский.

Фото: Андрей Фёдоров

Работа над ошибками

– Главная ошибка застройщиков – неправильная работа с изоляцией. В домах участников проектов мы видели, что вместо пароизоляции на кровле местами использовали ветровлагозащиту, что категорически недопустимо.

Вторая проблема – чем именно утепляют. В погоне за дешевизной в перекрытия часто засыпают смесь опилок, шлака, глины или даже крошки от газобетона. Опилки еще можно назвать утеплителем, но это материал прошлого века, он не работает так, как современные решения.

Поэтому старый утеплитель нужно обязательно демонтировать. Смешивать разные материалы тоже нельзя – это только ухудшает теплоизоляцию.

Но важно не только какой материал взять, а и как правильно уложить все слои –особенно пленки, пароизоляцию и ветровлагозащиту. Если перепутать или вообще пренебречь ими, утепление работать не будет.

Фото: Андрей Фёдоров

Задача для специалиста

– Плотность утеплителя в быту почти невозможно определить. Только специалист может примерно оценить ее на ощупь – с погрешностью около ±5 кг/м³, поэтому лучше ориентироваться на маркировку на упаковке.

Плотность влияет на эффективность: чем она ниже, тем больше воздуха в материале и тем лучше он удерживает тепло. Но малоплотные плиты нельзя применять на фасаде: они могут сползать и слеживаться. Подбор подходящей плотности для стен, например, или кровли – задача теплоэнергетика или другого обученного специалиста.

Фото: Андрей Фёдоров

Низкая цена – холодный дом

– Среди домов, которые мы утепляем по проекту с Эн+, есть купленные пять-семь лет назад за 1,8–2 млн рублей. Ни в коем случае не оправдываю застройщиков, но с учетом их маржи себестоимость таких домов на момент составляет 1,5–1,8 млн. Застройщик построил ровно то, что можно было построить тогда на эти деньги: коробку с крышей.

Ни о каком утеплении с таким бюджетом речи не идет. На него требуется еще как минимум 30% от этой стоимости. Это важно сразу понимать покупателям.

Проект «Глобальное утепление» Эн+ стартовал в сентябре и продлится до конца года. Энергетики утепляют 12 домов в Иркутском районе и подробно рассказывают о ходе работ и нюансах энергоэффективности. В повышении комфорта и уровня жизни людей компания, основанная Олегом Дерипаска, видит реализацию своей миссии. Следить за ходом проекта можно в телеграм-канале «Глобальное утепление».