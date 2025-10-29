 «Газификация могла бы решить проблему». Борис Землянов об альтернативных способах отопления

Эксперт проекта Эн+ «Глобальное утепление», специалист по системам отопления и водоснабжения компании «Новатор» Борис Землянов рассказал о том, как организовать систему отопления в загородном жилье.

Фото: Андрей Фёдоров

И электричество, и твердое топливо

– Оптимальная система отопления частного дома – комбинированная, когда есть и электрический котел, и твердотопливный. Это делается на случай отключения электроэнергии, либо при дефиците мощности или желании сэкономить.

Твердотопливные котлы работают в связке с циркуляционными насосами, которые подают воду. Чтобы они не остановились при отключении света, применяются источники бесперебойного питания. Например, 40-амперный аккумулятор может поддерживать работу насоса около 4,5 часа.

Важный момент: твердотопливный котел не ставится, если в доме теплые полы. Он нагревает воду до 60–70 градусов, тогда как полам требуется только 30. Либо в таком случае нужна буферная емкость, куда будет аккумулироваться «лишнее» тепло, и с этой емкости вода нужной температуры будет уходить на теплые полы через насосно-смесительные узлы.

Борис Землянов

Фото: Андрей Фёдоров

Горячие полы, холодные стены

– Встречаются варианты, когда в доме сделан теплый пол, а сам дом при этом не утеплен. В этом случае приходится нагревать их больше, вплоть до того, что ногам становится некомфортно. Оборудование работает с перегрузкой, может трескаться стяжка пола, а тепло все равно уходит.

Чтобы решить проблему, можно дополнительно поставить радиаторы. Ну а самым лучшим вариантом остается качественное утепление дома, чтобы все его системы могли работать сбалансированно.

Фото: Андрей Фёдоров

Газ как альтернатива

– Газификация могла бы решить проблему нехватки электрических мощностей в Иркутском районе. Хомутово, Ольхон – территории, где есть проблема с напряжением, и даже хорошее современное оборудование, те же электрические котлы, не всегда работают там на полную мощность.

А газ в любом случае будет стабильно обеспечивать нужную мощность. И котел, выставленный на 12 кВт, будет выдавать их идеально ровно.

Фото: Андрей Фёдоров

Проект «Глобальное утепление» Эн+ стартовал в сентябре и продлится до конца года. Энергетики утепляют 12 домов в Иркутском районе и подробно рассказывают о ходе работ и нюансах энергоэффективности. В повышении комфорта и уровня жизни людей компания, основанная Олегом Дерипаска, видит реализацию своей миссии. Следить за ходом проекта можно в телеграм-канале «Глобальное утепление».