«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления

Эксперт проекта Эн+ «Глобальное утепление», специалист по материалам для утепления дома компании «Технониколь» Артур Халиулов рассказал о том, чем и как правильно утеплить частный дом.

Фото: Андрей Фёдоров

Что крыше хорошо, то стенам – вред

– Выбор материала в первую очередь зависит от того, из чего сделан дом и какую его часть нужно утеплить. Если дом деревянный, то для фасада, кровли используется базальтовая вата. В отличие от экструдированного пенополистирола, который больше подходит для фундамента, базальтовое волокно «дышит», не создавая эффект термоса. Также можно использовать стекловолокно.

Важно сразу определить толщину утеплителя: в Иркутске обычно 100–150 мм для стен и 200–250 мм для кровли.

Артур Халиулов

Фото: Андрей Фёдоров

Утеплитель без пленок – деньги на ветер

– С любым утеплителем нужно правильно применять дополнительные материалы: гидроветрозащитные пленки, мембраны, пароизоляцию. Кто-то считает, что можно обойтись и без них, но при намокании утеплитель просто не будет работать. Рано или поздно все равно придется применять эти пленки. Дешевле сделать это сразу, чем потом разбирать утеплитель и монтировать заново.

Бывает и такое, что застройщики не до конца понимают специфику материалов и используют их неверно. Или пытаются уложиться в бюджет, обозначенный заказчиком. Например, вместо рекомендованного слоя утеплителя в 150 мм делают 100 мм. Все это в дальнейшем сказывается на температуре и микроклимате в доме, сильно снижает комфорт жителей.

Фото: Андрей Фёдоров

Семь раз проверь, один купи

– Проверить самостоятельно, как утеплен готовый дом, не снимая обшивки, достаточно проблематично. Остается полагаться на честное слово застройщика. Зимой можно воспользоваться тепловизором, он покажет, где проблемные зоны, откуда уходит тепло.

В любом случае к покупке дома надо отнестись максимально ответственно, особенно если нет опыта загородной жизни. Лучше еще на этапе выбора привлечь специалистов, чем потом мерзнуть и исправлять чужие ошибки.

Проект «Глобальное утепление» Эн+ стартовал в сентябре и продлится до конца года. Энергетики утепляют 12 домов в Иркутском районе и подробно рассказывают о ходе работ и нюансах энергоэффективности. В повышении комфорта и уровня жизни людей компания, основанная Олегом Дерипаска, видит реализацию своей миссии. Следить за ходом проекта можно в телеграм-канале «Глобальное утепление».