«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности

Эксперт проекта Эн+ «Глобальное утепление», генеральный директор «Иркутскэнергопроект» рассказала Газете Дело и SIA.RU о том, как оценить энергоэффективность дома и остановить теплопотери.

Фото: Андрей Фёдоров

Приходится спать в верхней одежде

– Для проекта «Глобальное утепление» мы обследовали свыше 20 домов в Хомутово, Урике, Грановщине, Карлуке, Куде и выбрали из них 12 с наибольшими теплопотерями. При подключении тепловизора было видно, что дома совершенно не утеплены, на просвет зияли сквозные щели.



Конечно, люди в таких домах мерзнут. Практически всем участникам проекта в холода приходится спать в верхней одежде и отогревать трубы кипятком. А ведь это в основном многодетные семьи и пожилые люди.

Обычно неутепленные, непригодные для зимнего проживания дома покупают в силу ограниченного бюджета. Считают: если есть коробка, двери, окна, кровля – можно брать. Но это не так – без утепления комфортной жизни в доме не будет.

Наталья Пуховская

Фото: Андрей Фёдоров

От цоколя до кровли

– Энергоэффективный дом, если он обогревается только за счет электроэнергии, без привлечения твердотопливных котлов или других источников тепла, в среднем потребляет около 1500 кВт/ч в зимние месяцы. Конечно, многое зависит и от его площади.

В обследованных нами домах расход доходит до 7000 кВт/ч. За счет утепления мы рассчитываем снизить эту цифру в 2,5 раза.

Фото: Андрей Фёдоров

Покупаем с умом и тепловизором

– При покупке дома, конечно, в первую очередь нужно обращать внимание, из чего он построен, хорошо ли заделаны стены. Если это брусовой дом, смотреть, как он сложен, что между брусом, какие окна и двери, как они установлены.

Современный способ – проверка тепловизором. Прибор сразу покажет места, откуда и в каком объеме уходит тепло.

Фото: Андрей Фёдоров

Явный признак теплопотерь – так называемые свищи, через которые воздух выходит вместе с влагой. На стенах они проявляются зимой в виде ледяных или снежных кружков.

Рекомендую по возможности запрашивать сертификаты качества на все конструкции, из которых построен дом, а также фотографии, на которых видно все этапы строительства и использованные материалы. Они обязательно есть у застройщиков и ответственных домостроителей.

Проект «Глобальное утепление» Эн+ стартовал в сентябре и продлится до конца года. Энергетики утепляют 12 домов в Иркутском районе и подробно рассказывают о ходе работ и нюансах энергоэффективности. В повышении комфорта и уровня жизни людей компания, основанная Олегом Дерипаска, видит реализацию своей миссии. Следить за ходом проекта можно в телеграм-канале «Глобальное утепление».

Фото: Андрей Фёдоров

Фото: Андрей Фёдоров