«Энергоэффективный дом – это просто и выгодно». Вадим Кривопуско об эволюции домостроения

Эксперт компании Финестра, участник проекта Эн+ «Глобальное утепление», Вадим Кривопуско объясняет, чем выгоден энергоэффективный дом и как изменился рынок стройматериалов за последние 15 лет.

Фото: Андрей Фёдоров

Фото: Андрей Фёдоров

Энергоэффективно, удобно, выгодно

– Энергоэффективный дом – это дом, где все процессы грамотно организованы даже не в моменте стройки, а еще на этапе проектирования. Такой дом прост в эксплуатации и существенно сокращает затраты владельца на электроэнергию.

Грамотное утепление – это весомый вклад в общую энергоэффективность дома. Но выполнять его нужно правильно, отталкиваясь от конкретной задачи. Одна из целей проекта Эн+ «Глобальное утепление» – научить домовладельцев оценивать энергоэффективность и управлять ею.

Вадим Кривопуско

Фото: Андрей Фёдоров

Базальт и экструзия – классика утепления

– Если говорить про современные утеплители, то базальтовая вата подходит как для деревянных, так и для каменных, кирпичных домов. Прекрасно сохраняет тепло, не колется, в отличие от стекловаты, кроме того, служит отличной звукоизоляцией. Зачастую для утепления используется 70-я и 40-я плотность. Однако материал боится влаги, поэтому обязательно нужна ветровлагозащита. Зато сайдинг на него можно смонтировать позднее.

Экструзионный полистирол тоже имеет особенности. Очень плотный, влагу не пропускает и не боится, но его обязательно нужно сразу закрывать панелями, сайдингом, иначе он начнет разрушаться под действием ультрафиолета.

Фото: Андрей Фёдоров

От шифера – к гибкой черепице

– За последние годы экспертиза застройщиков на местном рынке существенно возросла. Появилось и много новых материалов. Например, еще 15 лет назад фасады штукатурили или в лучше случае обшивали металлическим сайдингом. Сейчас выбор фасадных, кровельных материалов и продуктов утепления гораздо шире.

На старых домах мы пока еще встречаем тот же самый шифер или ондулин, либо металлочерепицу, но их постепенно заменяют более современные материалы, такие как гибкая черепица.

Это в том числе и российские материалы. В последние годы появляются новые технологии и продукты. Выбор есть под любую задачу и под разный бюджет.

Фото: Андрей Фёдоров

Проект «Глобальное утепление» Эн+ стартовал в сентябре и продлится до конца года. Энергетики утепляют 12 домов в Иркутском районе и подробно рассказывают о ходе работ и нюансах энергоэффективности. В повышении комфорта и уровня жизни людей компания, основанная Олегом Дерипаска, видит реализацию своей миссии. Следить за ходом проекта можно в телеграм-канале «Глобальное утепление».