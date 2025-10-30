«Переезд из квартиры не избавит от проблем». Евгений Родионов о содержании частного дома

Эксперт проекта Эн+ «Глобальное утепление», специалист по стройматериалам компании «Технониколь» Евгений Родионов рассказал о содержании частного дома, местных застройщиках и самостоятельном утеплении.

Легко купить и невозможно продать

– Проблема неутепленных домов не только в высоких счетах за электрообогрев, но и в нарушении микросреды в самом помещении. Зимой строительные конструкции промерзают, влага конденсируется на внутренних стенах, в доме образуется плесень.

Почему вообще покупают такие дома? Наверное, это в первую очередь вопрос денег. Другое дело, что люди не представляют себе, сколько придется тратить на обслуживание такого жилья. Думают, что переедут из квартиры в частный дом и избавятся от всех проблем. Но это не так. Кроме того, такой дом никогда не получится продать за те деньги, которые в него вложили.

Евгений Родионов

Застройщики бывают разные

– В Иркутске очень широкий спектр застройщиков. Есть те, кто строит хорошо, повышает квалификацию, регулярно проходит сертификацию у поставщиков материалов. А есть организации, где работают люди, которые не имеют отношения к строительству вообще.

Цель любого застройщика – получить прибыль. Увеличить маржу он может, если будет экономить на материалах или на рабочей силе. Так и появляются бригады неквалицифированных специалистов, которые строят что угодно с сомнительным результатом.

Сделай сам

– Дом можно утеплить самостоятельно, никаких проблем в этом нет. Многие производители утеплителей и отделочных материалов делают обучающие ролики, как использовать их продукцию правильно. Большинство конструкций не требует специального оборудования. Человек может посмотреть видео и смонтировать все сам.

Конечно, есть конструкции, для которых лучше привлекать бригаду. Но с обычным утеплителем и сайдингом можно справиться самостоятельно.

Проект «Глобальное утепление» Эн+ стартовал в сентябре и продлится до конца года. Энергетики утепляют 12 домов в Иркутском районе и подробно рассказывают о ходе работ и нюансах энергоэффективности. В повышении комфорта и уровня жизни людей компания, основанная Олегом Дерипаска, видит реализацию своей миссии. Следить за ходом проекта можно в телеграм-канале «Глобальное утепление».