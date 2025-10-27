Украинские беспилотники напали на четыре региона России: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: Британию напугала российская ракета «Буревестник», украинские беспилотники напали на четыре региона России, в РФ назвали конкретные причины подорожания бензина, а самолет из Иркутске впервые прилетел на Филиппины. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Атака регионов

Средства противовоздушной обороны ВС России накануне уничтожили 26 украинских беспилотников: 17 БПЛА сбили над Белгородской область, шесть – над Брянской областью, еще три – над Курской областью. Кроме того, был сбит беспилотник, пытавшийся напасть на Москву. Спецслужбы работают на местах падения обломков.

Британия встревожена

Президент России Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой завершены. Он назвал ее уникальным изделием, которого в мире нет ни у кого. Это напугало Великобританию, о чем сообщила газета Express. В материале указывается, что оружие называют «непобедимым» – траекторию его полета практически невозможно отследить, что теперь тревожит англичан.

Причины роста

Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев назвал конкретные причины роста цен на бензин в стране. Это связано с плановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и, соответственно, сокращением объемов производства, а также традиционно высоким сезонным спросом. Дополнительный ажиотаж создали сообщения о временных остановках на некоторых заводах, после чего люди стали скупать топливо и провоцировать рост его стоимости.

Из Иркутска на Филиппины

Открылось прямое авиасообщение между Иркутском и Филиппинами. 100-местный самолет Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» с полной загрузкой в минувшие выходные впервые прилетел в аэропорт Калибо, откуда туристы отправились на остров Боракай. Продолжительность полета составила около 8 часов с учетом технической посадки в китайском аэропорту Гуйлинь. Такие рейсы планируют выполняться каждую субботу.

Продажа «Эстрады»

В Иркутске продадут известный развлекательный комплекс «Эстрада», в который входят банкет-холл, ресторан с авторской кухней, караоке-клуб, а также летняя веранда. Площадь участка составляет 2,5 тысячи квадратных метров, помещений – 2,2 тысячи «квадратов». Стоимость оценили в 350 млн рублей.