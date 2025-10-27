Списывают долги без суда: новые правила налогообложения действуют с 1 ноября

Федеральная налоговая служба начнет автоматически списывать налоговые долги с банковских счетов россиян без обращения в суд начиная с этой недели. Такое нововведение вступит в силу с 1 ноября 2025 года.

По словам исполнительного директора юридической группы АИД Екатерины Романовой, новый порядок предусматривает автоматизированное взыскание задолженностей по имущественным, транспортным и другим видам налогов, указанных в уведомлении налоговой службы. Налогоплательщик предварительно получит уведомление о долге через портал «Госуслуги», передаёт РИА Новости.

Ранее процедура предусматривала обращение налоговой инспекции в судебные органы, ожидание судебного решения и направление документов судебным приставам. Теперь процесс значительно упрощается: инспекция вынесет решение о взыскании, разместив его в специальном реестре, а спустя неделю отправит распоряжение банку. Последний обязан произвести списание денежных средств со счета должника в пользу государства.

Романова подчеркнула, что задолженность может быть погашена путем списания средств не только в национальной валюте, но и иностранной, включая электронные кошельки и цифровые активы. Однако существуют исключения: некоторые виды доходов, такие как пособия и компенсации, защищаются от автоматического списания законом об исполнительном производстве.

Таким образом, налоговый долг теперь станет вопросом не судебных разбирательств, а автоматической операции банка.