Глава российского МИД Сергей Лавров обратил внимание на радикальное изменение позиции США по ситуации вокруг Украины. Ранее Соединённые Штаты были привержены достижению долгосрочного урегулирования конфликта, однако недавно начали активно выступать за немедленное прекращение огня. Как объяснил Лавров в интервью венгроязычному YouTube-каналу «Ультраханг», эта перемена вызвана внешним давлением со стороны Европейского союза и украинского лидера Владимира Зеленского, передаёт РБК.

До недавнего времени американская сторона считала приоритетом достижение устойчивого и постоянного мира, однако теперь поддерживает идею временного перемирия. Такая смена позиций стала очевидной после заявлений экс-президента США Дональда Трампа, опубликованных в соцсети Truth Social. После встречи с Зеленским Трамп неоднократно призывал обе стороны немедленно прекратить огонь.

Вместе с тем, Россия продолжает придерживаться позиции, озвученной на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где было принято соглашение о необходимости заключения полноценного мирного договора, а не простого перемирия. По мнению Москвы, США оказались под значительным давлением европейских стран и самого Зеленского, стремящихся вынудить администрацию изменить свою линию поведения.

Кроме того, Лавров заметил, что несмотря на призывы к остановке боевых действий, украинская сторона не готова пойти на предлагаемый Трампом компромисс, поскольку регионы, вовлечённые в конфликт, выражают желание присоединиться к России посредством референдумов.

Таким образом, риторика американских политиков свидетельствует о существенных изменениях подходов к разрешению конфликта, вызванных комплексом внутренних и внешних факторов.

Ранее руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктория Журавлёва подчеркивала, что Трамп, по-видимому, очень хочет закончить конфликт на Украине до конца 2025 г. любыми доступными способами. При этом Россия имеет чётко сформулированные военные цели, достижение которых обязательно предшествует заключению перемирия. Журавлёва уверена, что временное прекращение огня в текущих обстоятельствах позволит Украине укрепить свои силы и подготовиться к новым военным действиям, что противоречит интересам России.