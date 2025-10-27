Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Бензин снова продают без лимита в Крыму

Крым перешёл на свободный режим продажи топлива. Председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк объявил, что с 26 октября бензин продаётся свободно на всех 270 заправках полуострова. Список автозаправок доступен на официальных ресурсах крымского правительства и Минтопэнерго, передаёт газета "Ведомости".

Ранее регион столкнулся с дефицитом топлива, в частности марки АИ-92 и АИ-95, введя ограничительные меры: максимальный объём покупки составлял сначала 20 литров, позже — 30 литров. Ограничения постепенно смягчались, и с конца сентября правительство обещало постепенное восстановление запасов горючего.

Читайте также:

Иркутская область обеспечена топливом на 20 дней – власти
28 октября 2025
После пика цены на бензин пошли вниз
28 октября 2025

Ограничения были введены и в других регионах страны. В частности, в Новосибирской и Иркутской областях. Так, в Иркутской области компания БРК с 21 октября ограничила продажу топлива. Физическим лицам разрешено приобретать не более 20 литров за одну покупку. Компания объясняла это задержкой поставки топлива заводами-изготовителями.

Стоит отметить, что ограничения касаются только частных покупателей. Основные контракты, заключённые с социальными учреждениями, такими как больницы, выполняются своевременно и в полном объёме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес