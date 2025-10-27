Бензин снова продают без лимита в Крыму

Крым перешёл на свободный режим продажи топлива. Председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк объявил, что с 26 октября бензин продаётся свободно на всех 270 заправках полуострова. Список автозаправок доступен на официальных ресурсах крымского правительства и Минтопэнерго, передаёт газета "Ведомости".

Ранее регион столкнулся с дефицитом топлива, в частности марки АИ-92 и АИ-95, введя ограничительные меры: максимальный объём покупки составлял сначала 20 литров, позже — 30 литров. Ограничения постепенно смягчались, и с конца сентября правительство обещало постепенное восстановление запасов горючего.

Ограничения были введены и в других регионах страны. В частности, в Новосибирской и Иркутской областях. Так, в Иркутской области компания БРК с 21 октября ограничила продажу топлива. Физическим лицам разрешено приобретать не более 20 литров за одну покупку. Компания объясняла это задержкой поставки топлива заводами-изготовителями.

Стоит отметить, что ограничения касаются только частных покупателей. Основные контракты, заключённые с социальными учреждениями, такими как больницы, выполняются своевременно и в полном объёме.