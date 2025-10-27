Новости

Банки не успевают выполнять валютный контроль при переводах через СБП

Банки столкнулись с невозможностью выполнения требований валютного контроля при осуществлении переводов через Систему быстрых платежей. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации российских банков в ЦБ, мгновенный характер операций не позволяет кредитным организациям останавливать транзакции или запрашивать у клиентов необходимые документы.

Проблема обострилась после расширения географии СБП в январе 2025 года, когда система стала доступна в девяти странах. Банки оказались в сложной ситуации между требованием мгновенного исполнения платежей и ответственностью за качественный валютный контроль.

Особенные трудности испытывают небольшие банки, у которых хуже налажена автоматизация процессов. При этом за нарушения валютного контроля предусмотрены серьезные штрафы – от 20% до 100% от суммы операции.


