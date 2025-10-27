Тренинги для дорогих продаж с иммунитетом от манипуляций: бизнес-афиша Иркутска на неделю

Бизнес-индустрия Иркутска подготовила ряд мероприятий для жителей на эту неделю, с 27 октября по 2 ноября. В афише – тренинги, выставка, конференция, форум и другое. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Все о сельскохозяйственной деятельности

После окончания сезона сельскохозяйственных работ ежегодно представители отрасли со всей России собираются в «СибЭкспоЦентре» на выставке «Агропромышленная неделя». Этот год не станет исключением: с 29 октября по 1 ноября на упомянутой площадке пройдет масштабное событие, включающее ярмарку готовой продукции и вакансий, презентацию современной спецтехники. Предусмотрены круглые столы, переговоры, консультации, дегустации, а также массовая готовка, мастер-классы, концерт, фестиваль и другие активности. Ожидается участие свыше 20 тысяч человек.

Уникальная дискуссионная площадка

С 29 октября по 2 ноября в Иркутске пройдет Прибайкальский юридический форум, который является, пожалуй, самой масштабной в Восточной Сибири правовой дискуссионной площадкой для бизнеса, власти и юристов. Программа подготовлена крайне насыщенная. Участники узнают, как с их профессиональной деятельностью может сочетаться искусственный интеллект, изучат перспективы цифровых активов и их практическое применение, актуальные тренды регулирования интеллектуальной собственности и другие темы. Готовится и неформальная часть с выездными мероприятиями: скучать будет некогда.

Тренинги с хитростями

Инженер-наладчик процесса продаж, бизнес-тренер, эксперт по продажам и переговорам с опытом более 20 лет, семь раз вошедший в рейтинги лучших тренеров РФ по продажам, Дмитрий Ткаченко собирается провести два очных занятия в Иркутске на этой неделе. 30 октября он поделится тонкостями управления продавцами, расскажет о разработке и внедрении скриптов и стандартов продаж, точках роста в существующей системе и поделится другими хитростями. 31 октября наставник с участниками разберется, как минимизировать потери от скидок и продавать дорого, отстаивать цену и вычислять манипуляции клиентов. Предусмотрены игровые форматы, которые позволят в нестандартной форме проиграть обсуждаемые ситуации и выйти за двери в готовности встретиться с ними в реальной жизни.

Конференция о бизнесе и для бизнеса

30 октября в Иркутске пройдёт масштабная бизнес-конференция «Траектория'25». Участники обсудят ключевые вопросы управления бизнесом, современные тренды продаж, применение ИИ и новые подходы в маркетинге. На других мероприятиях часто выступают псевдоэксперты, которые вчера открыли ИП. Рассказывают, как продвигаться, но дают «оторванный» контент от бизнеса. Не учитывают стратегию, позиционирование, продажи. На конференции «Траектория`25» участников ждут предприниматели, CEO, руководители федеральных и местных компаний, которые поделятся своим опытом – успехами и ошибками.

Больше событий – в нашей бизнес-афише.