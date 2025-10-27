Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

АКОРТ предупредила о рисках сбоев поставок из-за фиксации цен на продукты

Торговля предупредила о возможных проблемах с поставками продуктов из-за фиксации цен в долгосрочных контрактах с поставщиками. Соответствующий законопроект ранее разработал Минсельхоз. Об этом пишет газета «Известия».

В письме на имя главы ведомства Оксаны Лут отмечается, что обязательное заключение договоров с фиксированной стоимостью может нарушить стабильность товарных поставок.

Читайте также:

Посещаемость продуктовых магазинов в торговых центрах может сократиться на 8%
27 октября 2025
Ритейлеры стали чаще закрывать супермаркеты и гипермаркеты
23 октября 2025

«Опыт прошлых лет показывает, что подобные феномены труднопрогнозируемы, не поддаются регулированию, а при попытках его введения приводят к перетоку объемов регулируемой продукции на серый рынок», – говорится в обращении АКОРТ.

В ассоциации подчеркивают, что стабильность стоимости не достигалась даже в условиях централизованного планирования.

Согласно подготовленным Минсельхозом поправкам, с 2026 года доля долгосрочных контрактов с фиксированной ценой должна составить 80% от общего объема поставок социально значимых товаров. К 2028 году этот показатель планируется увеличить до 90%, что вызывает серьезные опасения у участников рынка.

Ранее правительство России продлило возможность заключения соглашений о стабилизации цен на товары в розничной торговле.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (1732)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес