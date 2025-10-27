Импорт грузовиков в Россию упал на 92% за девять месяцев 2025 года

За первые девять месяцев 2025 года импорт грузовиков массой свыше 16 тонн в Россию сократился на 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет газета «Известия».

Всего за этот период в страну было ввезено 4759 единиц тяжелой грузовой техники, что является самым низким показателем за последние пять лет.

«После двух лет активного ввоза огромного количества тяжелых грузовых автомобилей (почти 200 тыс.) наступила пауза. Импорт резко сократился до минимума», – констатирует генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Наибольшее снижение продемонстрировали поставки седельных тягачей и самосвалов, которые сократились на 95% и 96% соответственно. Поставки китайских брендов, составляющих основу импорта, упали на 87-93% по различным маркам.