На трассе «Сибирь» в Иркутской области столкнулись несколько грузовых и легковых машин

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на 1325 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе Иркутской области. По информации госавтоинспекции, столкновение произошло с участием нескольких грузовых и легковых автомобилей в районе поселка Камышет.

Ряд транспортных средств оказались охвачены огнем после столкновения. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб, которые проводят необходимые оперативные мероприятия.

Движение по федеральной трассе полностью перекрыто в обоих направлениях. Инспекторы ДПС организуют объезд через поселок Камышет, пока продолжается работа на месте аварии.


