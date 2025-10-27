Команда ИНК в третий раз стала победителем международной игры «Нефтяная сова»

Команда Иркутской нефтяной компании (ИНК) «ИНКогнито» одержала победу в международной интеллектуальной игре «Нефтяная сова».

Финал турнира для молодых специалистов нефтегазовой отрасли состоялся в Москве. В этом году мероприятие установило рекорд, собрав около 150 команд из России и стран ближнего зарубежья. Второе место заняла команда «Джентльмены удачи» (АО НК «Нефтиса»), а третье – «Баррель молодости» (ООО «Транснефть - Дальний Восток»).

Команда «ИНКогнито», будучи действующим чемпионом, лидировала на всех этапах соревнования. Сотрудники ИНК заняли первое место в полуфинале среди 150 команд, затем в финале среди 30 лучших и в суперфинале, где за победу боролись 8 сильнейших сборных.

Для ИНК это уже третья победа в престижном турнире. Сотрудники участвуют в «Нефтяной сове» шестой год подряд.

«Нефтяная сова» — ежегодная интеллектуальная игра, проводимая с 2017 года. Цель мероприятия – повышение интеллектуального уровня молодежи, популяризация нефтегазовой отрасли и создание площадки для общения молодых специалистов, студентов и преподавателей в возрасте до 35 лет.