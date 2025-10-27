Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Суд подтвердил право родителей отказаться от покупок, совершенных детьми в интернете

Второй кассационный суд подтвердил право родителей отказаться от покупок, которые дети совершили через их аккаунты в интернет-магазинах. Решение было вынесено по иску москвички, чья полуторагодовалая дочь случайно оформила заказ на 102 товара, находившихся в корзине. Об этом пишет РИА Новости.

«Формально сославшись на неисполнение истцом правил пользования торговой площадкой, доводы истца судебные инстанции проигнорировали, тем самым лишив потребителя права на защиту», – указал суд в своем решении. Изначально продавец отказался отменять заказ, сославшись на то, что товар уже был передан на сборку и отправку.

Суд кассационной инстанции отметил, что истица незамедлительно отказалась от товара и направила претензию в установленном порядке. Дело было направлено на пересмотр в нижестоящую инстанцию для повторного рассмотрения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес