В Братске подросток нанес ножевое ранение сверстнику

В Братске полицейские задержали 16-летнего местного жителя, подозреваемого в нанесении ножевого ранения своему сверстнику. Инцидент произошел на улице Кирова после конфликта между подростками в одной из социальных сетей.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого неподалеку от городской автостанции через несколько минут после получения сообщения о происшествии. По данным ГУ МВД по Иркутской области, ссора между подростками переросла в физическое столкновение, в ходе которого один из них использовал предмет, похожий на нож.

Пострадавший подросток был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Жизни и здоровью молодого человека в настоящее время ничего не угрожает.

