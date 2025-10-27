В Иркутске модернизируют хоккейные корты

В Иркутске завершена модернизация двух хоккейных кортов на улицах Маршала Жукова и Украинской. Работы проводились в соответствии с современными стандартами спортивной инфраструктуры под контролем управления по физической культуре, спорту и молодежной политике города.

«Мы создаем универсальные, безопасные площадки. В планах на следующий год – приобретение дополнительных тренажеров и защитных сеток для зоны ворот», – отметил исполняющий обязанности начальника управления Дмитрий Метляев. На корте по улице Маршала Жукова уложили искусственную траву и установили новые тренажеры.

Всего в Иркутске функционирует 29 хоккейных кортов, которые используются как ледовые арены зимой и как многофункциональные спортивные зоны летом. За каждой площадкой закреплен инструктор для организации спортивно-массовой работы с населением.