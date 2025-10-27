В Иркутской области определили победительниц регионального этапа программы «Мама-предприниматель»

Банком-партнером федеральной образовательной программы для женщин с детьми, решившим начать свое дело, «Мама-предприниматель» выступает Сбербанк.

В Иркутске на площадке Центра «Мой бизнес» подвели итоги регионального этапа федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель». В 2025 году заявки на участие подали около 200 женщин со всего региона, 35 из них вышли в финал и защитили свои бизнес-проекты. По решению жюри пять финалисток получили грантовую поддержку на общую сумму 600 000 рублей.

Победительницей конкурса в Иркутской области по единогласному решению жюри стала Алёна Тютрина из села Зоны Аларского района. Бывшая учительница, мама пятерых детей и жена участника СВО. Алёна уже семь лет занимается крафтовым сыроварением. Ее проект предполагает открытие собственной сыроварни с камерой вызревания сыров. Алёна получила главный приз — грант в размере 150 000 рублей.

«Мои дальнейшие планы – развивать бизнес, кормить своими сырами не только жителей Аларского района, но и иркутян. Для этого нужно закупить профессиональное оборудование, что я и сделаю благодаря гранту. Здесь, в Центре "Мой бизнес", мне дали удочку – не накормили, а именно дали удочку, чтобы я сама зарабатывала», – Алёна Тютрина, Победительница регионального этапа программы «Мама-предприниматель».

Гранты на развитие своих проектов также получили Анастасия Абзалтынова с идеей по заготовке и доставке мясных полуфабрикатов, Надежда Мухина с проектом вертикальной сити-фермы для выращивания зелени, Мария Проскурина, развивающая производство молочной продукции, и Ольга Будникова с инициативой по созданию столярной мастерской.

Особенностью программы этого года стал широкий региональный охват: в финал вышли участницы из 15 муниципалитетов, включая Усть-Илимск, Братск и Тайшет.

В рамках образовательной программы для участниц выступила управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина. Она рассказала о том, как личный стиль становится стратегией и работает на личный бренд в любой сфере.

«Мы активно поддерживаем малый и средний бизнес, предоставляя не только финансовые инструменты, но и уникальные знания. Участницы проекта "Мама-предприниматель" вдохновляют своим примером — совмещая воспитание детей с созданием успешного бизнеса. Наша задача — помогать реализовывать их цели и творческие замыслы, в том числе через развитие личного бренда. Сильный имидж предпринимателя работает на доверие к бизнесу и становится конкурентным преимуществом на всех этапах развития дела», – Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

«Мы постарались дать мамам-предпринимателям не только понимание проектной деятельности, но и подарили им настоящий праздник в финале. Программа "Мама-предприниматель" – это масштабный, многогранный проект, и самое главное – очень результативный: за неделю у участниц реально происходит переворот в сознании. Теперь у победительниц много работы, и Центр "Мой бизнес" всегда готов их поддержать», – Диляра Окладникова, директор Центра «Мой бизнес».