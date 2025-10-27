Индекс Мосбиржи опустился ниже ключевого уровня: рынок боится нового витка санкционной войны

Индекс Мосбиржи по итогам недели оказался ниже тренда — волатильная неделя завершилась выше отметки 2540 пунктов, но под трехлетним восходящим трендом. Удержать уровень поддержки в районе 2580 пунктов так и не удалось. За неделю индекс снизился на 7%.

«Завышенные ожидания обернулись разочарованием — саммит президентов РФ и США в Будапеште перенесён, введены американские санкции против Лукойла и Роснефти, принят 19-й пакет санкций ЕС, а позитив от снижения ключевой ставки ЦБ на 50 базисных пунктов перечёркнут прогнозом регулятора на 2026 год», — отмечают аналитики БКС Мир Инвестиций.

На декабрьском заседании Центробанк может снизить ставку ещё на 50 базисных пунктов, и по итогам года стоимость фондирования составит 16%. Прогнозируемый диапазон ставки на 2026 год теперь составляет 13–15%, тогда как ранее ожидался коридор 12–13%. Это обстоятельство напугало инвесторов в пятницу.

«Фактор геополитики остаётся главным драйвером рынка. Остальные факторы — цикл действий Центрального банка, фискальная политика, волатильность сырьевых рынков и устойчивость рубля — являются следствием длительной эскалации конфликта. Без заметного прогресса на международной арене премия за риск по российским активам сохранится на высоком уровне, а рост индексов акций носит краткосрочный характер», — заключают специалисты БКС.

С технической точки зрения ситуация выглядит тревожно.

«Закрытие недели оказалось слабым. Утраченный трёхлетний тренд роста стал важным уровнем сопротивления — зона около 2580 пунктов. Следующая ближайшая поддержка находится на отметке 2520 пунктов, ниже неё расположены психологически важные круглые цифры — 2500 пунктов. Несмотря на значительную степень перепроданности активов, устойчивый сигнал к развороту пока отсутствует. Долгосрочная цель на уровне 3300 пунктов представляет собой потенциал роста примерно на 30%, однако ориентированы на этот сценарий лишь инвесторы, готовые смириться с временной повышенной волатильностью и имеющие долгосрочную инвестиционную стратегию», — делают вывод аналитики.