Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Иркутска составляет 163,5 тыс. рублей

В Иркутске средняя цена квадратного метра в новостройках составила 163,5 тыс. руб. по данным портала «Мир квартир» на октябрь, продемонстрировав незначительное снижение на 0,1% за месяц. При этом средняя стоимость квартиры в новостройках города достигла 8,4 млн руб., увеличившись за октябрь на 0,4%.

Цена квадратного метра в Иркутск ниже, чем в Новосибирске (166,4 тыс. руб.), но превышает показатели Красноярска (146,9 тыс. руб.) и Улан-Удэ (154,1 тыс. руб.). Квартира в Новосибирске стоит 8,3 млн руб., в Красноярске – 8,2 млн руб., а в Улан-Удэ – 7,7 млн руб.

Лидерами рейтинга по стоимости квадратного метра являются Москва (437 тыс. руб.), Сочи (423,5 тыс. руб.), Санкт-Петербург (283,8 тыс. руб.), Севастополь (252,9 тыс. руб.) и Казань (246,6 тыс. руб.).

Среди городов с наименьшей стоимостью квадратного метра динамика в октябре была разнонаправленной: в Орле (102 тыс. руб.), Нижнем Тагиле (100,2 тыс. руб.), Волжском (93,3 тыс. руб.), Грозном (81,8 тыс. руб. и Махачкале (65,8 тыс. руб.).

«Предложение новостроек в целом по России не изменилось за месяц. Показатель роста за октябрь такой же, каким был в сентябре и июле, но меньше, чем в августе. Спрос на рынке по-прежнему не очень высокий, хотя с тех пор, как стали снижать ключевую ставку Центробанка, он постепенно оживляется, – комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – Раскупают прежде всего наиболее доступные по цене лоты, в том числе маленькие по площади. С октября прошлого года средний размер квартиры в новостройке сократился на 0,7 кв. м, до 51,7 кв. м».